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Найголовніший кіт Британії захистив резиденцію прем'єр-міністра від лисиці – відео

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Кіт Ларрі оберігає резиденцію прем'єр-міністра Великобританії - фото 1
Кіт Ларрі оберігає резиденцію прем'єр-міністра Великобританії / Скриншот з відео

Один із найвідоміших котів Великої Британії знову став зіркою мережі. Харизматичний пухнастик відіграв лисицю від резиденції прем'єр-міністра Ліз Трасс.

Найвідоміший британський кіт на прізвисько Ларрі вже понад 10 років на сторожі резиденції прем'єр-міністра країни. Тож не дивно, що до тваринки прикуто стільки уваги. Не винятком стала і недавня зустріч Ларрі з лисицею, яка опинилась прямо біля входу до важливої будівлі у Лондоні, пише Радіо MAXIMUM.

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Для головного мишолова країни така зустріч стала ще одним способом показати, що він все ж виконує свою ключову функцію. І після пухнастої "дуелі" лис квапливо побіг якомога далі від резиденції. За короткий час відео з Ларрі зібрало понад 4 мільйони переглядів на офіційному профілі кота у Twitter. Найкумедніше, що згодом з'явився коментар від пухнастого героя, який попросив вибачення, що так грізно прогнав непроханого гостя. Також від імені Ларрі з'явились рекомендації про те, як доглядати за дикими лисицями.

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