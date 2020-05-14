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Коронавірус Карантин

Львів послаблює карантин: що відкриють у місті 15 та 18 травня

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Пом'якшення карантину у Львові - фото 1
Пом'якшення карантину у Львові

Міська влада Львова визначала дати, коли стартують наступні етапи послаблення карантину. Розповідаємо, що відкриють уже з 15 травня, а що запрацює з 18-го числа.

Львів, на відміну від інших регіонів, лише частково зняв обмеження на першому етапі послаблення карантину, що стартував 11 травня. Тепер же комісія з надзвичайних ситуацій вирішила, що вже цього тижня у місті дозволять решту послаблень.

Тут більше: Які обмеження зняли у Львові на першому етапі

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, з 15 травня запрацюють:

  • візові центри;
  • продаж одягу, білизни та взуття у магазинах, які мають прямий вихід на вулицю;
  • непродовольчі ринки.

З 18 травня відкриють:

  • магазини одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах;
  • поліклініки міста.

Садовий наголосив, що всі ці заклади зобов'язані працювати за відповідними протоколами, а якщо в їхній роботі буде зафіксоване порушення – то це завершиться штрафом і закриттям.

Читайте також: Що відкриють в Україні з 22 травня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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