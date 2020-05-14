Львів послаблює карантин: що відкриють у місті 15 та 18 травня

Міська влада Львова визначала дати, коли стартують наступні етапи послаблення карантину. Розповідаємо, що відкриють уже з 15 травня, а що запрацює з 18-го числа.

Львів, на відміну від інших регіонів, лише частково зняв обмеження на першому етапі послаблення карантину, що стартував 11 травня. Тепер же комісія з надзвичайних ситуацій вирішила, що вже цього тижня у місті дозволять решту послаблень.

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Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, з 15 травня запрацюють:

візові центри;

продаж одягу, білизни та взуття у магазинах, які мають прямий вихід на вулицю;

непродовольчі ринки.

З 18 травня відкриють:

магазини одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах;

поліклініки міста.

Садовий наголосив, що всі ці заклади зобов'язані працювати за відповідними протоколами, а якщо в їхній роботі буде зафіксоване порушення – то це завершиться штрафом і закриттям.

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