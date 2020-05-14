Другий етап послаблення карантину: що відкриють в Україні з 22 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що саме з 22 травня в Україні планують запустити другий етап пом'якшення карантину. Розповідаємо, які обмеження знімуть та що дозволять відкрити.

Перший етап послаблення карантинних обмежень в Україні стартував 11 травня, а оскільки всі етапи розраховані на 10 днів – то наступні пом'якшення будуть 22-го числа.

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Звісно, за умови, що рівень поширюваності COVID-19 не буде зростати, а триматиметься на теперішньому або меншому рівнях.

На другому етапі очікуються такі послаблення карантину:

дозвіл на проведення спортивних змагань без глядачів,

відкриття готелів (без ресторанів, хостели теж не працюватимуть),

проведення ЗНО,

запуск громадського транспорту,

відкриття дошкільних закладів.

Усі пом'якшення можливі тільки при дотриманні епідеміологічних правил безпеки.

У МОЗі зазначили, що план виходу з карантину поділений на 4 етапи, кожному з яких відповідають певні критерії і відповідні пом'якшення. Ці етапи будуть рекомендовані на центральному рівні, але запроваджуватимуться вони на місцевому рівні.

"Які критерії ми заклали в кожен етап виходу? У нас є кількість нових випадків за останні сім днів на 100 тисяч населення – це так званий показник інцидентності, тобто для переходу на кожен етап цей показник має відповідати певному критерію. Завантаженість ліжок з COVID-19 – вона має бути не більшою ніж 50%. Кількість тестувань – ПЛР-тестувань та ІФА-тестувань, яке ми зараз додаємо, за останні 7 днів на 100 тисяч населення має бути на рівні 15-ти. Кількість нових випадків за останні сім днів до попередніх семи днів має бути на рівні 0,9-1", – роз'яснив глава МОЗ Максим Степанов.

Міністерство також дало позитивну відповідь на звернення мера Києва Віталія Кличка до Кабміну з проханням відновити з 25 травня роботу метрополітену, якщо всі епідеміологічні показники дозволяють це зробити.

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