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Коронавірус Карантин

Другий етап послаблення карантину: що відкриють в Україні з 22 травня

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Карантин в Україні триває - фото 1
Карантин в Україні триває / pixabay

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що саме з 22 травня в Україні планують запустити другий етап пом'якшення карантину. Розповідаємо, які обмеження знімуть та що дозволять відкрити.

Перший етап послаблення карантинних обмежень в Україні стартував 11 травня, а оскільки всі етапи розраховані на 10 днів – то наступні пом'якшення будуть 22-го числа.

До теми: Статистика, скільки хворих на коронавірус в Україні 14 травня

Звісно, за умови, що рівень поширюваності COVID-19 не буде зростати, а триматиметься на теперішньому або меншому рівнях.

На другому етапі очікуються такі послаблення карантину:

  • дозвіл на проведення спортивних змагань без глядачів,
  • відкриття готелів (без ресторанів, хостели теж не працюватимуть),
  • проведення ЗНО,
  • запуск громадського транспорту,
  • відкриття дошкільних закладів.

Усі пом'якшення можливі тільки при дотриманні епідеміологічних правил безпеки.

У МОЗі зазначили, що план виходу з карантину поділений на 4 етапи, кожному з яких відповідають певні критерії і відповідні пом'якшення. Ці етапи будуть рекомендовані на центральному рівні, але запроваджуватимуться вони на місцевому рівні.

"Які критерії ми заклали в кожен етап виходу? У нас є кількість нових випадків за останні сім днів на 100 тисяч населення – це так званий показник інцидентності, тобто для переходу на кожен етап цей показник має відповідати певному критерію. Завантаженість ліжок з COVID-19 – вона має бути не більшою ніж 50%. Кількість тестувань – ПЛР-тестувань та ІФА-тестувань, яке ми зараз додаємо, за останні 7 днів на 100 тисяч населення має бути на рівні 15-ти. Кількість нових випадків за останні сім днів до попередніх семи днів має бути на рівні 0,9-1", – роз'яснив глава МОЗ Максим Степанов.

Міністерство також дало позитивну відповідь на звернення мера Києва Віталія Кличка до Кабміну з проханням відновити з 25 травня роботу метрополітену, якщо всі епідеміологічні показники дозволяють це зробити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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