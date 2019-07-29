Luxury life: улюблені туристичні напрямки багатіїв

Експерти назвали найпопулярніші маршрути для приватних літаків. Дізнайтеся, як і де відпочивають багатії.

Лідером серед них виявилися острови в Карибському морі, про що йдеться у звіті консалтингової компанії Knight Frank і WingX.

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У 2018 році саме на острови в Карибському морі було виконано 30 тисяч рейсів приватних літаків. Це на 10 відсотків більше, ніж раніше.

Серед інших популярних напрямків і Багамські острови, Пуерто-Ріко, а також Кайманові острови. Крім того, власники приватних літаків з Азіатсько-Тихоокеанського регіону найчастіше віддають перевагу Філіппінам, Мальдівам і Балі. Представник консалтингової компанії називав приватні літаки "шляхом найменшого опору". "Якщо ви можете це собі дозволити і випробувати, після цього ви вже не захочете назад", – зазначив він.

Відпочинок на Карибах

Тим часом експерти Travel Industry Association опублікували рейтинг країн, які є найбільш небезпечними для одиноких жінок-туристок.

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