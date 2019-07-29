Названі найнебезпечніші країни для жінок-туристок

Найбільш безпечними названі Іспанія, Швейцарія та інші країни / National Geographic

Експерти Travel Industry Association опублікували рейтинг країн, які є найбільш небезпечними для одиноких жінок-туристок.

Лідирує в антирейтингу ПАР. За словами президента компанії WorldAware, який проводив оцінку глобальних ризиків для бізнесу, чоловікам "на 100 відсотків легше подорожувати", аніж жінкам.

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У ході складання рейтингу були враховані вісім факторів, серед яких безпека для жінок на вулицях, рівень умисних вбивств і сексуального насильства, інтимного насильства з боку партнерів, юридична дискримінація. Також було проаналізовано питання гендерної нерівності. Рейтинг заснований на даних з Gallup World Poll і Equal Measures 2030 від організації Gender Advocates Data Hub.

ПАР

Слідом за ПАР розташувалися Бразилія, Росія, Мексика, Іран, Домініканська Республіка, Єгипет, Марокко, Індія і Таїланд. Україна в переліку на 20 позиції. Країну зарахували до небезпечних через погану вуличну безпеку і гендерну нерівність. Водночас найбільш безпечними названі Іспанія, Швейцарія, Австрія, Ірландія і Сінгапур.

Іспанія

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