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Тести Подорожі

Київ очима собаки: чарівне відео закликає туристів в Україну

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Як собака запрошує до Києва - фото 1
Як собака запрошує до Києва

Мандрівників з усього світу закликають до Києва веселим відео, де головний герой – собака породи коргі, який з легкістю підкорює серця. Зацініть яскраве туристичне відео столиці України!

Організація Visit Kyiv, яка займається популяризацією туризму у Києві, презентувала нове промо з абсолютно свіжого ракурсу. А все тому, що ролик знято очима коргі на прізвисько Лойд. Він знайомить глядачів з Пішохідним мостом, Андріївським узвозом, Поштовою площею та просто з приємними людьми навколо.

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"Якщо ви думали, що в нашій команді працюють тільки люди, то сьогодні ми розвіємо цей міф. У нас з'явився новий молодий актор – собачка Лойд. Він також багато знає про життя в столиці і буквально поодинці ретельно досліджував всі туристичні місця. Про Київ очима Лойда – в цьому відео", – розповідають у Visit Kyiv.

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Джерело: iod.media
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