Лунін показав, як готується до дебюту в новому клубі

Українець Андрій Лунін перейшов у Вальядолід. Дивіться, як проходять тренування голкіпера у новій команді.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін перейшов у іспанський Вальядолід на правах оренди.

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Зараз 20-річний голкіпер готується до дебюту за свою нову команду. Фотографіями з тренування Лунін поділився в Instagram, гортайте фотогалерею:

Нагадаємо, угода з Вальядолідом розрахована на один сезон, трансфер відбувся на правах оренди. А ще Лунін увійшов до топ-60 найкращих футболістів світу до 20 років за версією авторитетного італійського видання La Gazzetta dello Sport. Серед 60 гравців у списку Лунін посів 34-ю позицію.

Тим часом київське "Динамо" знайшло заміну Олександру Хацкевичу: посаду головного тренера "біло-синіх" уже вдруге отримав 56-річний Олексій Михайличенко. Досі він був спортивним директором клубу.

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