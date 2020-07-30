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Луческу дав першу пресконференцію як тренер Динамо: головні цитати
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Новоспечений тренер київського "Динамо" Мірча Луческу дав свою першу пресконференцію на посаді. В онлайн-режимі 74-річний румунський фахівець відповів на запитання журналістів та звернувся до фанів "біло-синіх".
Призначення екстренера "Шахтаря" та російського "Зеніту" Мірча Луческу, який раніше неодноразово негативно висловлювався про "Динамо", обурило вболівальників київського клубу, тож на пресконференції частина запитань була присвячена саме цій темі.
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За новопризначеного наставника заступився президент "Динамо" Ігор Суркіс, жорстко розкритикувавши ультрас киян: "Я сказав ультрас, що якщо у них є люди, які зможуть прийти і поліпшити роботу – будь ласка. А просто базікати я теж можу біля телевізора... Мене нехай ображають, то таке. Але людина, яка 32 трофеї завоювала, ще не встигла приступити до роботи, а її ображають. Це нормально? Нам треба культурі вчитися!"
Ультрас прийшли, я не сховався і до них вийшов. Хочуть ще раз прийти – я ще раз до них вийду. Хочуть керувати клубом – будь ласка, нехай йдуть керують. Тільки гроші занесіть сюди, – сказав Суркіс.
У відповідь Луческу зазначив, що уважно слухав те, що говорив президент клубу, і його здивувало те, що той більше говорив про вболівальників, а не про футбол. "Я дуже радий повернутися в Україну, бачити вас і розмовляти з вами та дуже бажаю, щоб всі разом ми перейшли через цей поріг. Тому що клуб зараз потребує кращого. Я скучив за вами і сподіваюся, що ви за мною теж", – поділився Луческу.
Водночас румун сподівається, що вболівальники "Динамо" таки приймуть його.
Не кожен зробить такий крок в 75 років... Сподіваюся, що і вболівальники, які зараз проти мене, що з часом вони стануть на мій бік. Вони повинні зрозуміти мою сміливість, що я зробив цей крок і прийшов у "Динамо" Київ. Я впевнений, що вболівальники розуміють мене, адже життя триває і в кожен момент воно прекрасне, – підкреслив Луческу.
Румунський спеціаліст також розповів про розмову з Рінатом Ахметовим. Власник донецького "Шахтаря", за словами Містера, побажав йому удачі та зрозумів таке рішення. Також Луческу зазначив, що готовий працювати з молоддю "Динамо" та не збирається запрошувати бразильських гравців, як це робив у "Шахтарі". Головним завданням тренера в "Динамо" буде вихід у Лігу чемпіонів.
Дивитись онлайн конференцію Луческу:
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