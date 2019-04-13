Ломаченко – Кролла: відео та огляд відео переможного бою українця

Український боксер Василь Ломаченко феєрично переміг на зустрічі з британцем Ентоні Кролла, захистивши пояси WBO та WBA у легкій вазі. Як пройшов бій – дивіться повне відео бою на Радіо МАКСИМУМ!

Бокс Ломаченко – Кролла відбувся в ніч з 12 на 13 квітня 2019 у США, о 7 ранку за Києвом. Василь Ломаченко зумів стати чемпіоном світу у легкій вазі, перемігши британського боксера Ентоні Кролла вже у четвертому раунді. Зустріч відбувались на знаменитій арені Staples Center у Лос-Анджелесі.

Ломаченко – Кролла – дивитися онлайн відео:

Перший раунд відзначився промацуванням слабких місць суперників, поки Кролла кружляв навколо українця, Ломаченко зробив першу комбінацію. У другому раунді наш боксер почав притискати британця до канатів, відверто демонструючи свою перевагу на рингу.

Третій раунд став значно напруженішим, адже Ломаченко ледь не відправив Кроллу в нокаут, однак рефері зупинив бій. Українець вже подумав, що переміг, але суддя зафіксував нокдаун. Ось цей момент:

Lomachenko scores the knockdown and thinks it was ruled a TKO. What do you think? #LomaCrolla pic.twitter.com/GVwAlYSLgs — Top Rank Boxing (@trboxing) 13 квітня 2019 р.

Зате вже четвертий раунд однозначно приніс Ломаченку пояси завдяки нокауту.

in a row! Loma dominates with a 4th round KO pic.twitter.com/NW0v76Qrkq — ESPN (@espn) 13 квітня 2019 р.

Додамо, що така феєрична перемога не зупиняє Ломаченка, адже він вже встиг поділитись, з ким би хотів далі зустрітись на рингу.

"Дякую моєму лікарю, який допоміг мені з плечем і я зміг викластись на рингу на 100%, а також моїм фанатам за їхню підтримку. Я не знаю (з ким наступним бій), але я б хотів з Майком Гарсією, але побачимо, ще не знаю", – сказав Василь одразу після завершення бою.

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