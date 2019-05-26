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Відомий бренд годинників створив унікальну модель для Ломаченка

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Годиннник для Ломаченка - фото 1
Годиннник для Ломаченка / instagram

Відомий бренд годинників Christophe Claret створив для Василя Ломаченка унікальну модель.

Тепер чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO зможе завжди носити з собою свої золоті медалі Олімпійських ігор. На годиннику, який створений спеціально для боксера, дизайнери зобразили обидві Олімпійські медалі Ломаченка.

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Годинник представили у Каннах 20 травня під час вечірки. Модель випущена обмеженою партією.

Відомий бренд годинників створив унікальну модель для Ломаченка - фото 328999
Відомий бренд годинників створив унікальну модель для Ломаченка - фото 328998

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