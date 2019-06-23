Ремонт недорого: як Ломаченко розвеселив фанатів

Український боксер Василь Ломаченко потішив фанатів кумедними фото, на яких вирішив змінити професію. Боєць не тільки готується до нового бою у Лондоні.

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко не витрачає час дарма. Поки зірка боксу перебуває у курортному містечку Паттая у Таїланді, однак займається не лише тренуваннями. Відомо, що вже 31 серпня українець зустрінеться у Лондоні з британцем Люком Кемпбеллом.

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Але це не заважає боксеру і весело проводити час. На профілі Lomus в Instagram, який він веде разом з Усиком, з'явились несподівані фото Василя з будівельною тачкою та молотом. Як йдеться у підписі: "Ремонт - швидко, якісно і недорого". Знімки так сподобались шанувальникам, що вони підтримали жарт бійця. Дехто навіть додав, що такому працівнику навіть не скажеш про помилки.

Джерело фото: instagram.com/lomus_official

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