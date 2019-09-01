Ломаченко – Кемпбелл: реакція мережі на феєричний двобій

Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл зустрілися на арені "О2" у Лондоні. У вирішальному поєдинку наш боксер зумів завоювати три боксерські пояси, перемігши суперника після 12 раундів запеклого двобою. Ми зібрали найяскравіші реакції мережі.

Поєдинок Ломаченко – Кемпбелл відбувся у ніч з 31 серпня на 1 вересня 2019 року на лондонській арені "О2". Наш боксер зумів стати чемпіоном світу у легкій вазі, перемігши Люка Кемпбелла. Дивіться, як відреагувала мережа на запеклий двобій тривалістю у 12 раундів.

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наш співвітчизник Василь Ломаченко здобув приголомшливу перемогу у двобої з Люком Кемпбеллом цієї ночі! Пишаюся! #Ломаченко pic.twitter.com/nDhSnCzfKl — пінгвін хосокович (@soft_peng) September 1, 2019

Congratulations

Василя Ломаченко!

УСІ ТРИ ПОЯСА УКРАЇНЦЯ!

Залишається один крок до статусу абсолютного чемпіона! — разом із Vasyl Lomachenko. — Гавриляк Богдан (@BogdanGavrilyak) September 1, 2019

Вчера украинский боксер Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал пояс WBC! С чем его искренне и поздравляю!

Но вот незадача, если кто смотрел, почему вдруг тренеры в перерывах между раундами постоянно наставляли боксера, исключительно, на вражеском русском языке?!

Зрада, однако pic.twitter.com/9h9YAv8gK5 — Samara-Vata® (@879mgsa) September 1, 2019

Ждём бой 14 декабря Комми-Лопес,в котором разиграют пояс IBF.

С победителем этого боя встретится украинец супер чемпион Василий Ломаченко

На кону будут стоять всё четыре пояса (WBC,WBO,WBA Василия)(IBF победителя боя)и звание АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА и вхождение в историю бокса — (@BestWorkoute) September 1, 2019

Смотрел бой Ломаченко сегодня. Теперь хочется кого-нибудь отпиздить — ярик реснички (@YaroslavBondar1) September 1, 2019

Я надеюсь что Ломаченко уже дадут достойного соперника , а то как ему ещё по другому заслужить бой со мной — ліл ткач (@tkachtolkach) September 1, 2019

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