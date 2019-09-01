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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Ломаченко – Кемпбелл: реакція мережі на феєричний двобій

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Василь Ломаченко переміг Люка Кемпбелла - фото 1
Василь Ломаченко переміг Люка Кемпбелла / gettyimages

Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл зустрілися на арені "О2" у Лондоні. У вирішальному поєдинку наш боксер зумів завоювати три боксерські пояси, перемігши суперника після 12 раундів запеклого двобою. Ми зібрали найяскравіші реакції мережі.

Поєдинок Ломаченко – Кемпбелл відбувся у ніч з 31 серпня на 1 вересня 2019 року на лондонській арені "О2". Наш боксер зумів стати чемпіоном світу у легкій вазі, перемігши Люка Кемпбелла. Дивіться, як відреагувала мережа на запеклий двобій тривалістю у 12 раундів.

І ще: Ломаченко – Кемпбелл: відео та огляд переможного бою українця

Читайте також: Ніч Василя: що сказали Ломаченко і Кемпбелл після бою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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