Ніч Василя: що сказали Ломаченко і Кемпбелл після бою

Український боксер Василь Ломаченко і його візаві Люк Кемпбелл прокоментували свій запеклий поєдинок. Ломаченко, поміж іншим, повідомив, з ким хоче провести наступний бій.

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко переміг британця Люка Кемпбелла і завоював вакантний пояс WBC. Ломаченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

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Українець вкотре заявив про бажання стати абсолютним чемпіоном світу. Після перемоги над Кемпбеллом Василь подякував британській публіці за підтримку і звернувся до промоутера Боба Арума:

Звичайно, я радий перемозі... Далі, IBF – це мій титул. Я хочу битися далі, але я залежний від Боба Арума (промоутера Ломаченко), – заявив український боксер. Тепер, звичайно, я хочу побитися з одним хлопцем – Теофімо Лопесом. Але я не думаю, що він виграє у Річарда Коммі (чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF, – сказав Ломаченко

У свою чергу суперник Ломаченка Люк Кемпбелл визнав, що сильніший у цей вечір був Василь: "Він дуже хороший, і тому він виграв. Сьогодні була ніч Ломаченка, і мій час ще прийде", – сказав Люк після бою.

Система CompuBox вже опублікувала статистику завданих точних ударів в бою Василя Ломаченка і Люка Кемпбелла. Ломаченко зробив 527 ударів, 211 з яких – точні. Кемпбелл влучив 131 раз із 420.

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