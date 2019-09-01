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Ломаченко – Кемпбелл: відео та огляд переможного бою українця
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Український боксер Василь Ломаченко феєрично переміг на зустрічі з британцем Люком Кемпбелом, захистивши пояси WBO та WBA у легкій вазі та виборовши новий – WВС. Як пройшов бій – дивіться повне відео бою на Радіо МАКСИМУМ!
Бокс Ломаченко – Кемпбелл відбувся в ніч з 31 серпня на 1 вересня 2019 у Британії, о 00:00 ранку за Києвом. Василь Ломаченко зумів стати чемпіоном світу у легкій вазі, перемігши британського боксера Ентоні Кемпбелла. Зустріч відбувались на знаменитій арені "О2" у Лондоні.
Ломаченко – Кемпбелл – дивитися онлайн відео:
На перший погляд, Кемпбелл був дещо активнішим з перших секунд першого раунду. Василь Ломаченко зайняв вичікувальну позицію без витрати енергії на зайві удари. Буцімто прицінюючись до конкурента. У другому раунді британець мав спробу завалити нашого боксера бійцівським прийомом, але в нього це не вийшло. Причому, Кемпбеллу трішки прилетіло від Ломаченка.
У третьому раунді Ломаченко багато рухався рингом, а його конкурент намагався загострити ситуацію. Власне, в цьому раунді нашому боксерові вдається влучити з лівою Кемпбелу. Люк виявився не готовим до цього. Нам це на руку. У наступному раунді Ломаченко вмикається ще активніше після ударів суперника. Причому, кілька ударів по корпусу від нашого хлопця виявилися досить ефективними.
П'ятий раунд почався з тиску Ломаченка. Усе більше ударів боксера з лівої влучають у яблучко. Причому, вони стають значно потужнішими. Наприкінці раунду наш боксе притискає суперника до канатів. Кемпбелл ледь дотягнув до гонгу. Василь усвідомлює градус і готовий відправити Люка в нокаут будь-якої миті. Він змушує суперника активно захищатися, а серія ударів Ломаченка буквально похитнула британського боксера. Втім, не все так гладко: контратака Кемпбелла теж мала свій результат.
Сьомий раунд показав, що обоє суперників – сильні. Кожному з них доводиться, як атакувати, так і захищатися. Після ефектного обміну ударами наш боксер пропустив. Майже відразу Ломаченку вдалося притиснути суперника до канатів. Восьмий раунд продовжив активний обмін ударами. Кемпбелл, хоч і пропускав, але тримався та навіть відповідав на удари своїми. Ломаченко знову притискає Кемпбелла, але, на жаль, звучить гонг.
На дев'ятому раунді Ломаченко вмикає свою максимальну швидкість. Він рухається навколо суперника та не перестає його атакувати. Водночас, дотримуючись дистанції, щоби Кемпбелл не зміг завдати удар у відповідь. У десятому раунді нічого не змінилося. Ломаченко продовжує кружляти довкола суперника. Удари знаходять свою ціль, хоч і не всі. Щоправда, вже видно, що наш боксер уже добряче виснажився. Кемпбелл, до слова, не пропускає жодної нагоди завдати удару у відповідь.
Одинадцятий раунд показав, що Ломаченко хоче вирвати перемогу, але для цього йому бракує зовсім трішки сили. Британець, до слова, тримається вельми гідно. Наш парубок використовує свій потенціал і нарешті тішить вболівальників нокдауном! Щоправда, добивати суперника він чомусь не став.
Останній, вирішальний раунд. Ніхто з суперників не проводить серйозних атак. Ломаченко просто ганяє Кемпбелла по рингу. Останній завалює нашого хлопця, вхопивши його за ногу. Він явно переплутав види спорту. Гонг!
Останнє слово залишається за суддями. Василь Ломаченко переміг з рахунком: 119-109, 118-111, 119-109. Таким чином наш боксер завойовує три чемпіонські пояси!
Тут більше: ЛОМАЧЕНКО – КЕМПБЕЛЛ онлайн трансляція: дивитись бій українською
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