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Василь Ломаченко феєрично переміг Люка Кемпбелла: як це було
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Український боксер Василь Ломаченко переміг на зустрічі з британцем Люком Кемпбелом, захистивши пояси WBO та WBA у легкій вазі та виборовши новий – WВС. Дивіться, як це було, на Радіо МАКСИМУМ!
Бокс Ломаченко – Кемпбелл відбувся в ніч з 31 серпня на 1 вересня 2019 у Британії, о 00:00 ранку за Києвом. Василь Ломаченко зумів стати чемпіоном світу у легкій вазі, перемігши британського боксера Ентоні Кемпбелла. Зустріч відбувались на знаменитій арені "О2" у Лондоні.
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Ломаченко – Кемпбелл – дивитися онлайн відео:
Поєдинок був запеклим. Цього разу фанати боксу мали змогу побачити активний і насичений бій, який тримав напругу. Люк Кемпбелл, до слова, довів, що він – надзвичайно сильний суперник. Мабуть, саме це додавало наснаги нашому боксерові, який невпинно молотив свого суперника, аби перемогти у запеклому двобої!
Зазначимо, що для Василя Ломаченка не характерні поєдинки, які затягувалися на понад 10 раундів! Бій з Кемпбеллом – один із таких двобоїв.
На 11-му раунді Василь Ломаченко молотив Люка Кемпбелла по чому світ стояв. Утім, суперник виявився не з простих. Нашому боксерові довелося неабияк попітніти, аби добряче виснажити свого суперника.
Фінальні три хвилини почалися з активного наступу Ломаченка. Напруга зростала з кожною секундою, адже на кону три чемпіонські пояси. Ціна перемоги/поразки, як ніколи висока! Поєдинок завершився без нокауту. Останнє слово за суддями.
Поєдинок Ломаченко – Кемпбелл завершився перемогою Василя Ломаченка. Вітаємо нашого боксера! Слава Україні!
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