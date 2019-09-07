ЛИТВА – УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору на Євро 2020

Збірна України з футболу проведе зустріч відбіркового турніру до Євро 2020. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися матч і вболівати за наших!

Команда Андрія Шевченка на полі стадіону у Вільнюсі битиметься з командою Литви.

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Фаворитом протистояння у матчі вважається гостьова команда. Ставки на перемогу українців приймають з коефіцієнтом 1,27. Нічия оцінюється котируванням 5,00. А показники на сенсаційний успіх литовської збірної досягають рівня 13,00. Додамо, що українці впевнено лідирують у квінтеті, маючи в активі 10 набраних очок. Литва ж замикає турнірну таблицю з одним балом в активі.

Поєдинок можна буде побачити в ефірі спеціалізованого Футбол 1, а телевізійна трансляція доступна на каналі Україна. Дивитися гру Литва – Україна можна й онлайн:

Онлайн трансляція матчу Литва – Україна на livesport.ws

Дивитися онлайн матч відбору Євро 2020 на gooool.org

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