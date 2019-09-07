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Серіал Кріпосна Євро 2020

ЛИТВА – УКРАЇНА: дивитись відео голів та огляд матчу 7 вересня 2019

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Збірна України грала у Вільнюсі - фото 1
Збірна України грала у Вільнюсі / unian

У Вільнюсі відбувся матч кваліфікації на Євро 2020 між збірними Литва – Україні. Дивіться відео голів, а також огляд потужної гри!

Збірна України з футболу в матчі п'ятого туру кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи 2020 на виїзді зіграла проти збірної Литви. До матчу наша збірна лідирувала в групі В відбірного турніру. У чотирьох матчах українські футболісти зуміли набрати 10 очок. Дивіться, чи вдалося підопічним Андрія Шевченка здобути ще одну перемогу!

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Таким був стартовий склад футболістів української збірної:

ЛИТВА – УКРАЇНА: дивитись відео голів та огляд матчу 7 вересня 2019 - фото 353328

А ось з цими футболістами починала матч збірна Литви:

ЛИТВА – УКРАЇНА: дивитись відео голів та огляд матчу 7 вересня 2019 - фото 353329

Перший тайм почався з активності української збірності. Власне, на 7-ій хвилині Олександру Зінченку вдалося забити перший гол на користь наших.

Відео гола Олександра Зінченка (Україна):

На 27-ій хвилині Марлосу вдалося загнати другий гол у ворота литовців. Це вдалося зробити завдяки упевненому пресингу та точному ударові футболіста.

Відео гола Марлоса (Україна):

На 61-ій хвилині українська збірна змогла отримати ще один гол у свою скарбничку. Автором влучного удару став Руслан Малиновський. Зауважимо, що це його четверта спроба за матч забити гол у ворота суперника, тому дуже тішимось, що вона увінчалась успіхом!

Гол Руслана Малиновського (Україна)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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