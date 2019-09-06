Литва – Україна: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020

7 вересня відбудеться матч кваліфікації на Євро 2020 між збірними Литва – Україна. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн трансляцію, аби вболівати за "синьо-жовтих"!

У рамках кваліфікації на Євро 2020 збірна України на виїзді зустрінеться зі збірною Литви. Наразі підопічні Андрія Шевченка очолюють групу В, маючи 10 очок після чотирьох ігор. Наші суперники натомість посідають останнє місце в групі з 1 очком, але ще одна гра в них є у запасі.

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Сподіваємось, "синьо-жовті" зуміють підтвердити статус фаворитів та здобути чергову перемогу на шляху до Чемпіонату Європи з футболу 2020!

АНОНС, КОЛИ І ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ ЛИТВА – УКРАЇНА

Дата : 07.09.2019

: 07.09.2019 Коли: 19:00

19:00 Місце проведення: стадіон "ЛФФ", Вільнюс

стадіон "ЛФФ", Вільнюс Головний арбітр: Ірфан Пельто (Боснія)

Ірфан Пельто (Боснія) На якому каналі трансляція: ТРК "Україна", Футбол 1

ТРК "Україна", Футбол 1 Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv

на сайті OLL.tv Прогноз і ставки букмекерів: 13,00 – 5,00 – 1,27

Цікаво, що матч Литва vs Україна у рамках відбору на Євро 2020 пройде у Вільнюсі на 5-тисячному стадіоні з полем зі штучним покриттям. Це буде п'ята офіційна зустріч команд.

Загалом історія протистоянь України та Литви налічує 8 матчів. У п'яти поєдинках перемагали українці (1993 рік – 2:1; 1995-й – 3:1; 1996-й – 5:2; 2007-й – 1:0 та 2010-й – 4:0). Литовці вигравали двічі (1994-й – 2:0; 2007-й – 2:0). У 2014 році команди зіграли в суху нічию в Києві.

Збірна України бореться за вихід у фінальний турнір Євро 2020

Букмекери вважають збірну України беззаперечним фаворитом матчу. Авторитетна британська контора William Hill приймає ставки на успіх українців з коефіцієнтом 1,3. На те, що переможе Литва, можна поставити з коефіцієнтом 12.

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