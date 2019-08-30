Жеребкування Ліги Європи: з ким зіграє Динамо та Олександрія

У Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи, під час якого своїх суперників дізнались представники України в цьому турнірі – Динамо та Олександрія. Читайте, у які групи потрапили наші команди!

На груповому етапі Ліги Європи виступлять 48 команд, які будуть розподілені в 12 груп. У жеребкуванні беруть участь два українські клуби: Динамо, відповідно до таблиці коефіцієнтів, потрапило в перший кошик, Олександрія – у четвертий.

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У кожній групі є по одному представнику кожного кошика. Команди з однієї національної асоціації не можуть зустрітися на груповому етапі ЛЄ і, згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, клуби з Росії та України теж розведені по різних групах.

Результати жеребкування Ліги Європи

Група А

Севілья

АПОЕЛ

Карабах

Дюделанж

Група В

Динамо

Копенгаген

Мальме

Лугано

Група С

Базель

Краснодар

Хетафе

Трабзонспор

Група D

Спортинг

ПСВ

Русенборг

ЛАСК

Група E

Лаціо

Селтик

Ренн

Клуж

Група F

Арсенал

Айнтрахт Франкфурт

Стандард

Віторія

Група G

Порту

Янг Бойз

Фейєнорд

Рейнджерс

Група H

ЦСКА (Москва)

Лудогорець

Еспанйол

Ференцварош

Група I

Вольфсбург

Гент

Сент-Етьєн

Олександрія

Група J

Рома

Боруссія

Істанбул Башакшехір

Вольфсбергер

Група К

Бешикташ

Брага

Вулвергемптон

Слован

Група L

Манчестер Юнайтед

Астана

Партизан

АЗ Алкмаар

Жеребкування ЛЄ

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