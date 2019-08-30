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Жеребкування Ліги Європи: з ким зіграє Динамо та Олександрія

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Europa League - фото 1
Europa League

У Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи, під час якого своїх суперників дізнались представники України в цьому турнірі – Динамо та Олександрія. Читайте, у які групи потрапили наші команди!

На груповому етапі Ліги Європи виступлять 48 команд, які будуть розподілені в 12 груп. У жеребкуванні беруть участь два українські клуби: Динамо, відповідно до таблиці коефіцієнтів, потрапило в перший кошик, Олександрія – у четвертий.

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У кожній групі є по одному представнику кожного кошика. Команди з однієї національної асоціації не можуть зустрітися на груповому етапі ЛЄ і, згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, клуби з Росії та України теж розведені по різних групах.

Результати жеребкування Ліги Європи

Група А

  • Севілья
  • АПОЕЛ
  • Карабах
  • Дюделанж

Група В

  • Динамо
  • Копенгаген
  • Мальме
  • Лугано

Група С

  • Базель
  • Краснодар
  • Хетафе
  • Трабзонспор

Група D

  • Спортинг
  • ПСВ
  • Русенборг
  • ЛАСК

Група E

  • Лаціо
  • Селтик
  • Ренн
  • Клуж

Група F

  • Арсенал
  • Айнтрахт Франкфурт
  • Стандард
  • Віторія

Жеребкування Ліги Європи: з ким зіграє Динамо та Олександрія - фото 351264

Група G

  • Порту
  • Янг Бойз
  • Фейєнорд
  • Рейнджерс

Група H

  • ЦСКА (Москва)
  • Лудогорець
  • Еспанйол
  • Ференцварош

Група I

  • Вольфсбург
  • Гент
  • Сент-Етьєн
  • Олександрія

Жеребкування Ліги Європи: з ким зіграє Динамо та Олександрія - фото 351267

Група J

  • Рома
  • Боруссія
  • Істанбул Башакшехір
  • Вольфсбергер

Група К

  • Бешикташ
  • Брага
  • Вулвергемптон
  • Слован

Група L

  • Манчестер Юнайтед
  • Астана
  • Партизан
  • АЗ Алкмаар
Жеребкування ЛЄ - фото 351268
Жеребкування ЛЄ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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