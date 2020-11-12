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Літо продовжується: Алессандра Амброзіо захопила новими фото в бікіні
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Відома модель Алессандра Амброзіо продовжує захоплювати публіку своїм неймовірним виглядом. Цього разу красуня похизувалась стрункою фігурою в купальнику та подарувала фанатам трішки літнього тепла.
39-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 10 мільйонів підписників. І це не дивно, адже одна з найпопулярніших ангелів Victoria's Secret, яка минулого року офіційно залишили компанію, ділиться з фанатами майже всім, що трапляється в її житті. До того ж, її сторінка наповнена сонячними кадрами у купальниках, адже зараз вона має свій власний бренд, який радо рекламує на собі.
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Нещодавно Алессандра вирішила нагадати про теплі літні дні, опублікувавши серію яскравих фото у бікіні. Ця красуня точно знає таємницю вічної молодості!
Джерело всіх фото: instagram.com/alessandraambrosio
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