Двічі на одні й ті ж граблі: науковці вразили несподіваною заявою

Канадські психологи вразити всіх вельми несподіваною заявою. Згідно з їхнім дослідженням виявилося, що люди схильні обирати собі партнерів, які схожі за характером на їхніх колишніх коханих.

Учені з Університету Торонто Юбін Парк і Джефф Макдональд проаналізували риси характеру 332 осіб і їх колишніх і нинішніх партнерів.

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За учасниками спостерігали протягом дев'яти років. Щороку добровольці розповідали про стосунки. У підсумкову вибірку потрапили тільки ті, у кого за вказаний період було два романи.

Характери учасників і їх партнерів оцінювали за моделлю "Великої п'ятірки". Учені виявили, що в цілому люди схильні вибирати схожих партнерів. Меншою мірою до цього схильні екстраверти й ті, хто відкритий до нового досвіду.

У дослідженні не було враховано характер розставання партнерів, тому існує ймовірність, що розрив учасників з колишніми партнерами був мирним або навіть дружнім, що не привело до того, що певні якості, які раніше подобалися у партнері, розчаровували, – коментує видання.

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