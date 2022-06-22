Літній компот з вишні та суцвіть бузини: рецепт прохолодного напою від шеф-кухаря

Український відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом напою, який особливо актуальний у спеку. Це літній насичений та ароматний компот з вишень, суцвіть бузини та меленої кориці. Спробуйте і ви!

Головна порада для літніх днів – охолодіть напій, а при подачі додайте лід із замороженою м'ятою та шматочками лимона.

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"Компоти можна готувати не лише тоді, коли вдосталь сезонних ягід та фруктів. Їх готують як зі свіжих, так і заморожених продуктів. На смаку це не відіб'ється. Ми використали заморожені вишні. Ягоди не потрібно розморожувати, одразу додавайте у каструлю", – прокоментував новий напій Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

2,5 л води

400 г замороженої вишні

8-10 суцвіть бузини

100-125 г цукру

1 ч. л. меленої кориці

Рецепт компоту з вишні та суцвіть бузини:

Суцвіття бузини викладіть у сито чи друшляк та промийте під проточною водою. Якщо не знайдете їх, беріть сухі квітки, але тоді не промивайте. Якщо у вас заморожені вишні, всипте у каструлю 400 г. Якщо свіжі, добре промийте та переберіть, аби не потрапити у компот гнилі. Вишні залийте 2,5 л води та додайте 100-125 г цукру, 1 ч. л. меленої кориці та 8-10 суцвіть бузини. Кількість цукру використовуйте на свій смак. Поставте каструлю на вогонь. Коли компот закипить, дайте прокипіти лише 2 хвилини та вимкніть. Залиште остигати та настоюватися. Потім влийте в графин. Додайте лід та насолоджуйтеся.

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