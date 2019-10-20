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Бокс Серіал Великі Вуйки

Встановлено світовий рекорд по тривалості авіаперельоту

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Встановлено світовий рекорд по тривалості авіаперельоту - фото 1

Переліт лайнера Boeing 787-9 австралійської авіакомпанії Qantas з Нью-Йорка до Сіднея став найдовшим авіарейсом без посадок. Про це свідчать дані на сайті FlightAware, на якому можна відстежити більшість польотів.

Так, загальний час польоту рейсу Нью-Йорк – Сідней склав 19 годин і 14 хвилин. За цей час літак Boeing 787-9 подолав 16 тисяч 309 кілометрів і приземлився із запізненням у 37 хвилин.

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Встановлено світовий рекорд по тривалості авіаперельоту - фото 362623

Раніше найдовшим авіарейсом без посадки вважався переліт з Ньюарка в Сінгапур. Його тривалість склала 18 годин 50 хвилин, а подолана відстань – 15 тисяч 345 кілометрів.

Найтриваліший безпосадковий політ некомерційного літака в історії зафіксували у 1986 році – рекорд поставив пілот Вояджера. Літальний апарат знаходився в повітрі без дозаправки 9 днів, 3 хвилини і 44 секунди, подолавши дистанцію в понад 40 тисяч кілометрів.

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Джерело: flightaware
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