Посадку літака на обледенілу смугу зняли на відео: не для слабкодухих

У мережі активно шириться відео, на якому вдалося зафіксувати екстремальну посадку пасажирського літака. Пілотам довелося кружляти над аеропортом через снігові бурі, а потім сідати на обледенілу смугу.

Рейс авіакомпанії American Airlines виконував переліт з Грінсборо, що в Північній Кароліні, в Чикаго – Іллінойс. Через снігову бурю пілотам довелося деякий час кружляти над аеропортом.

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Коли літак повторно зайшов на посадку, він жорстко приземлився і викотився за межі злітно-посадкової смуги. На кадрах з салону повітряного судна видно, як літак ковзає по смузі, а потім впирається крилом в землю. В результаті жорсткої посадки ніхто не постраждав.

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