Boeing 747 у свій останній рейс намалював себе в небі: неймовірне відео

Boeing 747 ізраїльської авіакомпанії El Al Airlines здійснив останній рейс, під час якого намалював у небі свій же силует. Пряму трансляцію авіакомпанія вела у себе на сторінці в Facebook.

Boeing 747 вилетів з Риму близько одинадцятої ранку в неділю, 3 листопада. Перед посадкою в Тель-Авів командир повітряного судна пішов зі звичного маршруту і практично філігранно зобразив над Середземним морем літак. За даними Flightradar, це продовжило переліт на годину.

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Boeing 747, який приземлився, більше у повітря не підніметься. Він був останнім з "Джамбо Джет" в авіапарку перевізника. В El Al Airlines використовували різні моделі серії 48 років, але визнали, що своє 747-і відслужили, їх змінюють на Boeing 787.

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