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Зірка серіалу Секс і місто засвітилася на пляжі у купальнику

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Секрет краси і стрункості Сари Джесіки простий - фото 1
Секрет краси і стрункості Сари Джесіки простий / pinterest

Сара Джессіка Паркер потрапила в об'єктиви папараці під час пляжного відпочинку в Хемптонсі. Її стрункій і підтягнутій фігурі можна тільки позаздрити!

Керрі Бредшоу ніколи не старіє! Та й актриса, яка зіграла журналістку з Сексу і міста, теж. Днями Сара Джессіка Паркер продемонструвала ідеальну фігуру на пляжі в Хемптонсі. А їй уже 54 роки!

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На пляжі Паркер з'явилася в злитому темно-синьому купальнику з книгою під пахвою, яку потім довго читала, сидячи на піску. Шанувальники в мережі розхвалили актрису: мовляв, в свої роки вона виглядає просто розкішно і дасть фору молодим дівчатам.

Зірка серіалу Секс і місто засвітилася на пляжі у купальнику - фото 340150

Секрет краси і стрункості Сари простий – регулярні заняття спортом. Актриса щодня займається фітнесом, двічі в тиждень ходить на йогу, а також катається на велосипеді і робить вправи з гімнастичними кільцями. При цьому зірка "Сексу і міста" обожнює смачно поїсти, тому розуміє, що без тренувань ніяк не обійтися.

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Джерело: hawtcelebs
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