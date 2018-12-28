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Новий рік 2019 Різдво

Лілія Ребрик показала зворушливе сімейне фото

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На новій фотографії сім'я Ребрик виглядає дуже щасливою - фото 1
На новій фотографії сім'я Ребрик виглядає дуже щасливою / instagram

Телеведуча Лілія Ребрик одягла свою сім'ю в одному стилі.

Лілія Ребрик продовжує ділитися з шанувальниками сімейними знімками.

І ще: Лілія Ребрик показала маленьку донечку

Однак обличчя своєї молодшої дочки теледіва, як і раніше, приховує від сторонніх. На новій фотографії Лілія, її чоловік Андрій Дикий, а також їх дочки Поліна і Діана одягнені в єдиному стилі. Дорослі одягалися в білі футболки і джинси, Діана у джинси і білий лонгслів, а малятко Поліна була одягнена в джинсовий комбінезон.

Лілія Ребрик показала зворушливе сімейне фото - фото 298141
Лілія Ребрик показала зворушливе сімейне фото

Напередодні Нового року зірки поспішають зробити своїм шанувальникам сюрпризи, і одним з таких подарунків стала незвичайна фотосесія Лілії Ребрик.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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