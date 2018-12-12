Лілія Ребрик зачарувала мережу образом матері драконів

Українська ведуча Лілія Ребрик поділилася цікавими знімками.

Напередодні Нового року зірки поспішають зробити своїм шанувальникам сюрпризи, і одним з таких подарунків стала незвичайна фотосесія Лілії Ребрик.

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На своїй сторінці Instagram знаменита телеведуча опублікувала серію знімків на яких вона зображена в різних образах. Шанувальники теледіви відразу знайшли схожість з героїнею одного з популярних серіалів сучасності Гра престолів – матері драконів – Дейенеріс Таргаріен.

Лілія Ребрик зачарувала мережу образом матері драконів

Лілія Ребрик зачарувала мережу образом матері драконів

Лілія Ребрик зачарувала мережу образом матері драконів

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