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Лілія Ребрик зачарувала мережу образом матері драконів

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Знаменита телеведуча опублікувала серію цікавих знімків - фото 1
Знаменита телеведуча опублікувала серію цікавих знімків / joinfo.ua

Українська ведуча Лілія Ребрик поділилася цікавими знімками.

Напередодні Нового року зірки поспішають зробити своїм шанувальникам сюрпризи, і одним з таких подарунків стала незвичайна фотосесія Лілії Ребрик.

І ще: Гра престолів: перший тизер восьмого сезону

На своїй сторінці Instagram знаменита телеведуча опублікувала серію знімків на яких вона зображена в різних образах. Шанувальники теледіви відразу знайшли схожість з героїнею одного з популярних серіалів сучасності Гра престолів – матері драконів – Дейенеріс Таргаріен.

Лілія Ребрик зачарувала мережу образом матері драконів - фото 294800
Лілія Ребрик зачарувала мережу образом матері драконів
Лілія Ребрик зачарувала мережу образом матері драконів - фото 294801
Лілія Ребрик зачарувала мережу образом матері драконів
Лілія Ребрик зачарувала мережу образом матері драконів - фото 294802
Лілія Ребрик зачарувала мережу образом матері драконів

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