Лілія Ребрик розповіла про свої ранкові ритуали

Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик розповіла шанувальникам, як починається її день.

37-річна українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик встигає не лише займатись виховання двох дітей та вести ранкове шоу, а й ділитись моментами з життя на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 171 тис. осіб. Нещодавно Лілія поділилась з прихильниками своїми ранковими ритуалами.

І ще: Джамала показала нового ''члена' сім'ї

"До чого ж я люблю ранок...Це дивовижний час. Шкода, що схід сонця зараз я не бачу, бо світати починає пізніше ніж я приїжджаю на роботу! Але ж не я одна така (бо Ви зараз почнете говорити "о Боже, який жах, як рано ти прокидаєшся"). Ні, не жах. Головне, як ти до цього ставишся. І є багато дрібниць, які закохають тебе у цей ранково-нічний час. Так, я прокидаюся о 4 ранку. П’ю чай з молоком (це тааак смачно), годую Манюню(це те, за що можна віддати все на світі), залишаю молока на ще одне годування, яке пропускаю, і о п’ятій ранку їду своєю машиною на канал (обожнюю бути за кермом, це мій особистий простір)", – розпочала Ребрик.

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 4 Сен 2018 в 10:21 PDT

Ведуча додала, що навіть у цей час маршрутки вже заповнені, а з депо в один і той же час виїздить тролейбус, який щоранку вона бачить на шляху до роботи.

"Але надворі ще реально темно. Це ознака осені, що наближається. Бо ще два тижні тому в цей час вже було світло, я фоткала Вам красиві світанки, пам’ятаєте? А зараз пропускаю вже цю красу, бо вже в цей час сиджу красива у кадрі, в ефірі "Ранку з Україною", – відзначила білявка.

Читайте також: TAYANNА і Алан Бадоєв знялися у відвертій фотосесії