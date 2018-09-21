Лілія Ребрик показала маленьку донечку

Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий також виховують і старшу дочку / instagram

Українська телеведуча Лілія Ребрик зворушила шанувальників.

Популярна українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками зворушливим фото зі своєю чотиримісячної донькою Поліною.

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На знімку, опублікованому в Instagram, зоряна мама сидить біля річки, а на руках тримає дитину і ніжно пригортає її до грудей. "Неможливо надихатися", – підписала Лілія фото і супроводила його хештегами #любов #ніжність #щастя.

"Красотульки", "Вони так смачно пахнуть, як булочки з молоком", "Маленьке щастя, Ліля я вами захоплююся, у Вас класна родина", "Лілічка хороша мама!", "Щастя", "Ви дуже милі , – пишуть шанувальники в коментарях. Нагадаємо, Поліна з'явилася на світ 30 квітня. Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий також виховують старшу дочку – шестирічну Діану. Телеведуча і хореограф познайомилися в 2011 році на шоу "Танці з зірками", де танцювали в парі. На проекті вони посіли друге місце. Одружилися закохані в грудні того ж року.

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