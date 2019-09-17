Лікарі розповіли, якому хлібу слід віддавати перевагу

Хліб – усьому голова. Принаймні, так твердить українське прислів'я. Втім, лікарі запевняють, що не вся здоба однаково корисна для організму. Розповідаємо вам, яких хліб слід їсти, а від якого – варто відмовитися.

Білий хліб. Цей хліб, який готується з очищеного пшеничного борошна, викликає багато критики з боку дієтологів. Пшеничне борошно для нього обробляється радикально – з нього видаляються всі ті елементи зерна, які б могли служити для організму джерелом клітковини. У результаті в хлібі залишається лише крохмаль. Вживання такого продукту сприяє різкому підвищенню рівня цукру в крові.

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Житній хліб. Житній хліб корисніший за білий хоча б тому, що він менш калорійний. Такий хліб більш "грубий", але саме завдяки тому, що його мука не обробляється так само ретельно, як пшенична, його вживання не викликає стрибків глюкози в крові і до того ж допомагає очищати судини від холестерину.

Проблема полягає в тому, що сучасні виробники житнього хліба для спрощення технології виготовлення додають до його борошна пшеничне, що помітно знижує потенціал корисності продукту.

Житній цільнозерновий. Мабуть, найкорисніший вид хліба. Технологія його виробництва передбачає використання цілісної муки, що містить елементи зерен з грубими неперетравлюваними частинками, що дуже корисно для мікрофлори кишківника – такі частинки стимулюють виведення з нього токсинів, активують травлення, служать профілактикою запорів.

Віддайте перевагу цільнозерновому житньому хлібу

Хліб з висівками. Такий хліб також значно корисніший, ніж просто білий. Висівки знижують рівень глюкози в крові, стимулюють виведення шкідливого холестерину, забезпечують організм вітамінами групи В і вітаміном-антиоксидантом Е. Хліб з висівками рекомендується вживати людям з ризиком серцево-судинних захворювань, оскільки в продукті міститься досить багато калію та магнію.

Що важливо! Грубі частки, які роблять хліб корисним, можуть шкодити здоров'ю тих людей, у яких є проблеми шлунково-кишкового тракту, тому хліб з цільним зерном і висівками протипоказаний людям з гастритами, виразкою панкреатитом, колітом. Крім того, при загальній корисності хліб – це продукт з високим рівнем калорій. Його споживання повинне контролюватися. Краще не вживати понад 200 грамів на день.

Чи корисний лаваш? Завдяки відсутності дріжджів цей вид хліба не викликає в кишківнику бродіння та перешкоджає утворенню газів. Помірне споживання бездріжджових коржів позитивно впливає на травлення, а також має жовчогінні властивості.

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