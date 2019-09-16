Один із популярних варіантів сніданку розкритикували лікарі

Доволі поширена думка, що банани на сніданок здатні зарядити енергією та не зашкодити фігурі, однак чи все так просто – розповіли медики. Це варто прочитати кожному!

Варіантів сніданків з бананами є стільки, що цей смаколик віднесли до одних із найкорисніших та найбільш необхідних для ранкової трапези. Однак насправді доволі важко назвати банани на першому прийомі їжі частиною правильного харчування.

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Експерт з питань харчування доктор Дарел Джоффре наголосив, що банани – не варіант для сніданку. Річ у тому, що фрукт містить чимало вітаміну B6 та калію та доволі мало натрію та холестерину, які потрібні організму.

"Банани здаються ідеальним варіантом, щоб швиденько перекусити вранці, але, якщо розібратись, ви побачите, що банани - не є таким хорошим продуктом, тому що у них як мінімум 25% цукру та багато кислоти", – пояснює лікар.

Банани зовсім не підходять для сніданку

Але якщо ви настільки любите їсти вранці банани, то краще комбінуйте їх зі здоровими жирами та спеціями, які допомагають нейтралізувати кислоти. Прикладом здорового і смачного поєднання можна вважати банани з насінням чіа, льону, куркумою, корицею чи кокосовими або мигдальними жирами.

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