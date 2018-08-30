Лікарі розповіли, як найкраще очистити судини

У яблуках міститься пектин, який допомагає виводити з організму надлишки холестерину / organicfacts

Медики назвали фрукт, який дуже корисний для кишечника.

Яблука – мабуть, найпоширеніший дієтичний продукт. Вони доступні будь-коли: середніх розмірів яблуко містить 40-50 калорій (а зелене ще менше).

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Незважаючи на це, сидіти лише на яблуках лікарі не рекомендують і радять в принципі не захоплюватися монодієтами. Використовувати яблука як основу для розвантажувальних днів можна, тим більше, ці фрукти неймовірно корисні.

Найцінніші властивості яблук:

Нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Яблука на 80% складаються з води, але решта 20% містять клітковину, яка покращує травлення і зменшує ймовірність появи кишкових розладів.

Знижують холестерин. Його надлишок призводить до утворення бляшок, а значить, порушення кровотоку в сонних артеріях, що рано чи пізно обернеться інсультом. Серцевий напад, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, стенокардія та багато інших хвороб також можуть виникнути на тлі підвищеного рівня холестерину. У яблуках міститься пектин, який допомагає виводити з організму надлишки холестерину, знижуючи ймовірність закупорки судин і зменшуючи ймовірність серцевого нападу.

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