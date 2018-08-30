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Лікарі не рекомендують пити фільтровану воду

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Вчені США виступають проти глибокої очистки води - фото 1
Вчені США виступають проти глибокої очистки води / seattletimes

Чи можуть фільтри для води приносити більше шкоди, ніж користі?

Існує кілька видів фільтрів, серед яких найбільш поширеними є мембранні системи, іонообмінні та фільтри, які очищають воду за допомогою активованого вугілля.

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У мембранних системах і іонообмінних фільтрах очищення відбувається на молекулярному рівні, через неї проходять тільки такі дрібні молекули, які не перевищують розмір молекули води. А великі молекули важких металів фільтр вловлює повністю. На жаль, разом з важкими металами в фільтрі залишаються і корисні мінерали.

Лікарі-дієтологи стверджують, що повністю очищена вода по-своєму теж шкідлива. Справа в тому, що брак мінералів порушує в організмі процес обміну речовин, а це призводить до різних захворювань кісток, порушень в серцево-судинній системі.

Вчені США взагалі проти глибокої очистки води. Вони провели багато досліджень, в ході яких встановили: в воді живе багато корисних для людини бактерій, частина з них розмножується в рідкому середовищі, покращуючи її якість. Глибоке очищення вбиває всі мікроорганізми, включаючи корисні, і люди змушені пити практично дистильовану воду, від якої організму користі мінімум.

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Джерело: seattletimes
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