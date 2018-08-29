Цей популярний напій винний у тому, що дієта не діє

Що не варто пити, коли ви на дієті

Мільйони людей пробують найрізноманітніші дієти і часом не можуть розібратися в тому, чому вони не спрацьовують. Виявляється, однією з подібних причин може бути вживання кофеїну.

На думку дієтологів і нутріціоністів, схуднення, кофеїн і сон тісно пов'язані між собою. Ось чому так важливо пильно стежити за нормальним сном і вживанням напоїв, що містять кофеїн, особливо якщо ви намагаєтеся схуднути.

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Зокрема тим, хто сидить на дієті, не потрібно вживати каву або чай після 15:00. Дослідники з Університету Барселони з'ясували, що кофеїну потрібно всього 45 хвилин для повноцінного впливу на організм. Саме стільки він абсорбується внутрішньоклітинними мембранами. При цьому ефект кофеїну триває близько 6 годин.

Надмірне вживання кофеїновмісних напоїв негативно впливає на фігуру

Американські вчені недавно з'ясували, що спожитий за 6 годин до сну кофеїн негативно впливає на нічний відпочинок. Ось чому вкрай важливо не пити ввечері ні чай, ні каву. Кофеїну потрібно кілька годин для того, щоб повністю вийти з організму.

Втім, кофеїн міститься не лише в чаї та каві. Багато з нас для схуднення відвідують спортзал, до і після занять в якому тішать себе енергетичними напоями. Часом вміст кофеїну в них суттєво перевищує аналогічний у каві або чаї.

Енергетики порушують мінеральну щільність кісток і негативно впливають на гормональне здоров'я. Вони сприяють стрибкам артеріального тиску, стресу, тривожним станам, пошкодженню нирок, втомі, дратівливості, болю у шлунку і ожирінню.

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