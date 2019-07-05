Лікарі розповіли, як часто потрібно прати постільну білизну

Якщо нехтувати пранням, то постільна білизна може стати ідеальним джерелом для розвитку мікроорганізмів, продукти життєдіяльності яких є найсильнішими для людини алергенами. Розповідаємо, як часто потрібно прати постільну білизну, аби не нашкодити власному здоров'ю!

Ваше тіло щодня втрачає мільйони клітин шкіри, велика частина яких залишається у постільній білизні. Крім того, вночі відбувається потовиділення, виділяється шкірне сало, – і все це також вбирається в білизну, стає живильним середовищем для розмноження в ньому пилових кліщів, грибків, бактерій. Ось чому важливо регулярно міняти та прати постільну білизну. Експерти розповіли, як часто це слід робити.

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Подушки. Фахівці рекомендують одягати на подушки напірники і лише потім – наволочки. Тоді прати подушки потрібно буде два-три рази на рік, а напірники – раз на місяць. Якщо напірники не використовуються, то прати подушки експерти рекомендують раз на два-три місяці.

Простирадла, наволочки. Ці предмети постільної білизни рекомендують прати раз на тиждень. Простирадла та наволочки швидше стають брудними та засаленими.

Влітку потрібно регулярно прати постільну білизну

Ковдри і підковдри. На думку фахівців, підковдру слід прати щотижня або хоча б раз на десять днів. Якщо підковдра не використовується і ковдрою ви вкриваєтесь без неї, то ковдру краще прати разом з іншою постільною білизною раз на тиждень.

Наматрацники. Їх потрібно знімати з матраців і прати хоча б раз на місяць. Самі матраци корисно кілька разів на рік виносити на повітря в сонячну погоду – провітритися і висушитись. Експерти відзначають, що матрац з латексу слід міняти раз на вісім років, пінний матрац – раз на сім років, а матрац з пружинами – раз на п'ять років.

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