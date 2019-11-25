Лікарі розповіли, про що може свідчити різка зміна почерку

Нас з молодших класів учили красиво та чітко виводити кожну літеру. Не дивно, що з кожним днем, тижнем, місяцем і роком наш почерк лише покращувався. Втім, є якщо ви зауважили різку зміну почерку в гіршу сторону – є вагома причина звернутися до фахівців.

Лікарі нагадують, що почерк може змінитися після перенесення інсульту. Втім, не лише він може вплинути на ваші каліграфічні здібності.

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Якщо ви помічаєте зміни у стилі письма близької людини, спочатку поступові, а потім все більш наростаючі, це може сигналізувати про початковий етап розвитку хвороби Паркінсона, Альцгеймера, а також розсіяного склерозу та навіть пухлини головного мозку.

Експерти рекомендують у таких випадках не зволікати і якомога швидше звернутися до невролога. Лікар поставить діагноз або дасть скерування до відповідного медичного фахівця.

Зміна почерку може свідчити про серйозні порушення

Ми ж нагадаємо, що науковці назвали вагому причину не полишати письмо. Навички рукописного введення тексту пов'язані з дуже важливою функцією розвитку дрібної моторики та людського мозку, – про це заявляють фахівці в області каліграфії.

У 2017 році проведене у Великобританії дослідження показало, що люди перестають писати вручну і в майбутньому швидше за все ця навичка відімре зовсім. Фахівці тоді заявили, що найбільше, що сучасні люди роблять ручкою – створюють короткі замітки або нагадування. В середньому одна доросла людина береться за ручку один раз на півтора місяця, а кожна третя доросла людина пише рукою всього один раз на пів року.

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