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Науковці розповіли, чому не варто відмовлятися від письма

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Набір тексту впевнено витісняє письмо від руки - фото 1
Набір тексту впевнено витісняє письмо від руки / The Writing Cooperative

Розвиток новітніх технологій сприяє тому, що сучасне покоління дітей все частіше відмовляється від письма. На думку фахівців, цим типом введення тексту не варто нехтувати, і ось чому.

Навички рукописного введення тексту пов'язані з дуже важливою функцією розвитку дрібної моторики та людського мозку, – про це заявляють фахівці в області каліграфії.

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На думку експертів, з розвитком технологій серед сучасних людей спостерігається не тільки відмова від ручного письма. Поступово все більше стає тих, хто не хоче нічого робити своїми руками, навіть набирати текст на клавіатурі – наприклад, віддаючи перевагу голосовим повідомленням. Це ще суттєвіше відучує людей від необхідності писати тексти вручну.

Науковці рекомендують регулярно писати від руки - фото 303210
Науковці рекомендують регулярно писати від руки / Study Breaks Magazine

Це небезпечно для дітей, і в майбутньому для їх дітей. Якщо зараз діти не звикнуть писати, вони своїх дітей вже не будуть привчати до ручного письма, – зазначив експерт.

У 2017 році проведене у Великобританії дослідження показало, що люди перестають писати вручну і в майбутньому швидше за все ця навичка відімре зовсім. Фахівці тоді заявили, що найбільше, що сучасні люди роблять ручкою – створюють короткі замітки або нагадування. В середньому одна доросла людина береться за ручку один раз на півтора місяця, а кожна третя доросла людина пише рукою всього один раз на півроку.

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Джерело: medikforum
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