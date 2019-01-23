Науковці розповіли, чому не варто відмовлятися від письма

Розвиток новітніх технологій сприяє тому, що сучасне покоління дітей все частіше відмовляється від письма. На думку фахівців, цим типом введення тексту не варто нехтувати, і ось чому.

Навички рукописного введення тексту пов'язані з дуже важливою функцією розвитку дрібної моторики та людського мозку, – про це заявляють фахівці в області каліграфії.

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На думку експертів, з розвитком технологій серед сучасних людей спостерігається не тільки відмова від ручного письма. Поступово все більше стає тих, хто не хоче нічого робити своїми руками, навіть набирати текст на клавіатурі – наприклад, віддаючи перевагу голосовим повідомленням. Це ще суттєвіше відучує людей від необхідності писати тексти вручну.

Науковці рекомендують регулярно писати від руки / Study Breaks Magazine

Це небезпечно для дітей, і в майбутньому для їх дітей. Якщо зараз діти не звикнуть писати, вони своїх дітей вже не будуть привчати до ручного письма, – зазначив експерт.

У 2017 році проведене у Великобританії дослідження показало, що люди перестають писати вручну і в майбутньому швидше за все ця навичка відімре зовсім. Фахівці тоді заявили, що найбільше, що сучасні люди роблять ручкою – створюють короткі замітки або нагадування. В середньому одна доросла людина береться за ручку один раз на півтора місяця, а кожна третя доросла людина пише рукою всього один раз на півроку.

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