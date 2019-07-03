Лікарі розповіли, кому не варто їсти диню

Соковиті дині багаті вітамінами і залізом. Однак, не дивлячись на всі корисні властивості цього продукту, є і купа протипоказань до її вживання.

Їсти диню не рекомендують при: цукровому діабеті, при запальних і інфекційних захворюваннях шлунка і кишківника, а також її не можна їсти жінкам, які готують дитину, щоб уберегти малечу від розладу стільця.

І ще: Якщо дуже хочеться: чим можна сміливо підкріпитися ввечері

Користь цього продукту очевидна тільки, за умови помірного його споживання, якщо ж їсти його занадто часто і багато, можна нашкодити організму. Принаймні, від найсолодших сортів, таких як торпеда. Цей сорт відрізняється підвищеним вмістом сахаридів і може стати причиною різкого підвищення рівня цукру в крові, це небезпечний стан, якого варто уникати. Варто відзначити, що інший сорт, колгоспниця, таких речовин містить менше, тому її можна їсти частіше і більше навіть діабетикам.

До слова, розлади стільця, підвищене газоутворення і дискомфорт в шлунку – найпоширеніші наслідки переїдання цього овоча.

Диня і кавун

Читайте також: Булгур – що це за крупа: види, калорійність, користь і шкода