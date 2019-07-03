Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Лікарі розповіли, кому не варто їсти диню

  • 23
Смачна диня - фото 1
Смачна диня / polzavred

Соковиті дині багаті вітамінами і залізом. Однак, не дивлячись на всі корисні властивості цього продукту, є і купа протипоказань до її вживання.

Їсти диню не рекомендують при: цукровому діабеті, при запальних і інфекційних захворюваннях шлунка і кишківника, а також її не можна їсти жінкам, які готують дитину, щоб уберегти малечу від розладу стільця.

І ще: Якщо дуже хочеться: чим можна сміливо підкріпитися ввечері

Користь цього продукту очевидна тільки, за умови помірного його споживання, якщо ж їсти його занадто часто і багато, можна нашкодити організму. Принаймні, від найсолодших сортів, таких як торпеда. Цей сорт відрізняється підвищеним вмістом сахаридів і може стати причиною різкого підвищення рівня цукру в крові, це небезпечний стан, якого варто уникати. Варто відзначити, що інший сорт, колгоспниця, таких речовин містить менше, тому її можна їсти частіше і більше навіть діабетикам.

До слова, розлади стільця, підвищене газоутворення і дискомфорт в шлунку – найпоширеніші наслідки переїдання цього овоча.

Диня і кавун - фото 338018
Диня і кавун

Читайте також: Булгур – що це за крупа: види, калорійність, користь і шкода

Джерело: polzavred
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
  • 01 липня, 18:35
  • 1371
Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
  • 30 червня, 17:25
  • 815
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 червня, 12:20
  • 236
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа