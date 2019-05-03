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Лікарі розповіли, кому корисно їсти картоплю
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Дієтологи розповіли про користь картоплі. Виявилося, що в цьому продукті міститься безліч необхідних для організму речовин.
Люди, що худнуть, даремно відмовляються від картоплі, адже її не тільки можна, а й треба вживати на дієті.
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Найголовніше їсти картоплю в міру. Також фахівці зазначили, що корисніше вживати її у вареному вигляді. Смажену картоплю рекомендують зовсім виключити з раціону. Цей овоч зменшує роздратування шлунково-кишкового тракту, має протизапальні властивості. Його обов'язково потрібно їсти тим, хто відмовився від вживання м'яса. Адже у картоплі міститься велика кількість амінокислот, з яких складаються білки в організмі.
У 400 грамах картоплі є добова норма вітаміну С. У цьому вона може конкурувати з цитрусами. Рекомендують вживати молодий овоч: він багатий вітаміном. Також картопля містить величезну кількість калію. Калій необхідний організму для нормальної роботи серця і нирок.
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