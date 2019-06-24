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Лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти сирі яйця

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Віддавайте перевагу стравам, в яких немає сирих яєць - фото 1
Віддавайте перевагу стравам, в яких немає сирих яєць

Медики заявили, що мити курячі яйця все ж потрібно, адже тільки таким чином ви зможете знизити ризик сальмонельозу.

Деякі люди віддають перевагу вживанню сирих яєць через їх поживні властивості та незвичайний смак. У кулінарних рецептах також часто передбачено використання продукту без термічної обробки.

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Дійсно, сирі яйця багаті поживними речовинами, вони здатні поліпшити роботу системи травлення та привести в норму кислотність шлунка. Але водночас вони небезпечні для здоров'я людини, а наслідками їх вживання може стати харчова інфекція і смерть.

За оцінками Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів понад 79 тисяч осіб на рік хворіють на захворювання харчового походження, і понад 30 осіб помирає через вживання яєць, заражених сальмонелою. І це лише зареєстровані випадки. Насправді цифри значно вищі.

Деякі люди впевнені, що миття шкаралупи гарячою водою з використанням миючих засобів зменшує ризик. Однак фахівці запевняють, що мікроорганізми в інфікованому продукті часто містяться у жовтку і проникають всередину через пори шкаралупи.

Від сирих яєць варто відмовитися зовсім - фото 336170

Крім сальмонельозу сирі яйця несуть небезпеку для людей з ожирінням, тому що містять у собі велику кількостей холестерину і жирних кислот, які при частому вживанні не несуть користь і навантажують серце.

Також вживання сирих яєць небезпечне для дітей до 7 років і людей, схильних до алергій. Білок у них – сильний подразник для імунної системи і часто викликає патологічні реакції. Діабетикам, людям з хворобами печінки, панкреатитом і труднощами в засвоєнні білків теж варто відмовитися від вживання цього продукту в сирому вигляді.

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Джерело: Med2
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