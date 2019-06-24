5 простих способів нормалізувати артеріальний тиск

Домогтися зниження підвищеного артеріального тиску можна не тільки за допомогою ліків і обмеження солі. Розповідаємо вам, як ще можна нормалізувати тиск в домашніх умовах.

Медичні фахівці виділяють кілька повсякденних звичок, які є простими способами домогтися нормалізації артеріального тиску.

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Глибоке дихання. Кардіологи радять освоювати дихальні техніки – вони зменшують вплив стрес-гормонів, які активізують вироблення реніну – ферменту нирок, підвищує тиск.

Ось, наприклад, одна з них:

сісти в крісло,

максимально розслабити тіло,

покласти руку на груди або живіт,

робити глибокі вдихи і видихи, стежити за тим, як піднімається і опускається рука, залучитися до процесу дихання, переставши думати про стороннє.

Така вправа може займати від однієї-двох хвилин, але важливо робити її щоранку.

Гуляти в сонячну погоду. Вплив сонячного світла поширюється і на рівень оксиду азоту в шкірі і в крові – при цьому знижується тиск, зменшується ризик інфаркту та інсульту. Проводити на сонці корисно хоча б 20-30 хвилин на день.

Ходити пішки. Намагайтеся частіше ходити пішки. Корисний ефект на серцево-судинну систему ходьба надає, якщо їй приділяється хоча б 30 хвилин на день. За словами медиків, даний спосіб дозволяє знизити систолічний артеріальний тиск на 4-9 пунктів.

Пити чай. Ще один дуже простий спосіб нормалізувати свій тиск. Наявні дані свідчать про те, що люди, які уникають споживання чаю, мають вищі показники артеріального тиску, пульсового тиску та частоти серцевих скорочень. У свою чергу, люди, які п'ють чай у кількості від однієї до чотирьох чашок на день, частіше демонструють низькі показники артеріального тиску, а також мінімальні показники частоти серцевих скорочень.

Слухати музику. Прослуховування улюблених музичних композицій покращує психологічний стан і сприяє виробленню в організмі речовин, що нормалізують функції багатьох органів і систем, включаючи серцеву.

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