Лікарі розповіли, чому не варто спати під музику

Розслаблююча музика здатна налаштовувати на сон. Утім, фахівці наполегливо не рекомендують зловживати прослуховуванням композицій уві сні, адже це може негативно вплинути на здоров'я нервової системи людини.

Багато людей звикли до життя в навушниках – під музику вони виконують безліч справ і навіть засинають. Більш того, існує спеціальний метод, призначений для покращення сну та боротьби з безсонням, який заснований на прослуховуванні певних мелодій. Водночас будь-які рекомендації по сну дуже індивідуальні, підкреслюють експерти.

І ще: Чому шкідливо часто дивитися на себе в дзеркало

За слова лікарів, музика, що сприяє засипанню, допомагає людині звільнитися від напруги та "розвантажити" нервову систему, оскільки релаксивні мелодії стимулюють мозок перемикатися зі збудження на гальмування. В результаті підвищується рівень серотоніну в крові, нормалізується серцебиття.

Однак, лікарі пояснюють, що у деяких людей навіть заспокійлива, на перший погляд, музика може провокувати негативні неврологічні реакції та викликати замість заспокоєння і розслаблення приплив бадьорості. В цілому, вважають лікарі, сон під музику небажаний, оскільки небезпечний для нервової системи. Такий сон здатний викликати її виснаження, перевантаженість.

Спати під музику лікарі не рекомендують

З фізіологічної точки зору для сну людині нічого не потрібно. У людини, яка спить під музику, нервова система не "вимикається", постійно перебуває в тонусі, хоча повинна відпочивати, – застеріг лікар-сомнолог.

Також фахівці додали, що якщо людині весь час потрібна додаткова стимуляція для засинання, нехай навіть у вигляді розслаблюючої музики, їй слід звернутися до невролога за обстеженням.

Читайте також: Спорт або гроші: що робить людей щасливішими?