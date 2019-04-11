Чому шкідливо часто дивитися на себе в дзеркало

Голландські вчені з'ясували, що надмірне проведення часу біля дзеркала збільшує апетит. Як це працює?

Вчені провели експеримент, у якому взяли участь 100 людей. Добровольців поділили на дві групи. Одні постійно розглядали своє відображення в дзеркалі, іншим було заборонено це робити. І чим частіше людина підходила до дзеркала, тим частіше вона заглядала у холодильник в пошуках їжі.

І ще: 10 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло

Отримані результати викликали у експериментаторів якийсь дисонанс. Невже зайва увага до власної фігури збільшує схильність до переїдання? Однак і в рамках іншого експерименту були отримані такі ж результати. Групам добровольців показували відео: одним з акцентом на фізичній формі і образу тіла, іншим нейтральні відеоролики. Ті, хто дивився відео з красивими і стрункими людьми, їли потім більше їжі, а не навпаки, як можна було б подумати.

Егоцентризм і схильність до розгляду власного тіла призводять до стресу, з яким потрібно якось справлятися. А вживання їжі – хороший, але шкідливий спосіб заспокоїтися.

Читайте також: 4 сніданки, які можна приготувати за 15 хвилин