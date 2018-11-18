Цей фрукт допомагає спати краще

Науковці розповіли, що корисно їсти ввечері, щоб не страждати від безсоння.

Учені з Тайванського медичного університету в Тайбеї дійшли до висновку, що є фрукти, які здатні покращити сон, якщо їх вживати ввечері. Одним з таких є ківі, адже у ньому міститься чимало серотоніну та антиоксидантів, що допомагають нервовій системі розслабитись та зміцнюють сон.

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Це підтвердило дослідження за участю 24 осіб із проблемами зі сном, яке тривало місяць. Піддослідним ввечері пропонували фрукти, і ті, хто їв ківі, спали на 13% довше, аніж всі інші. А от час для засинання скоротився на 35%.

Тому медики радять, що два фрукти за годину до сну не лише прискорюють процес засинання, а й роблять сон повноцінним.

Фрукт, який допомагає від безсоння

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