Лікарі розповіли, чи дійсно вітамін D зміцнює кістки

Чи потрібно налягати на вітамін D для підвищення міцності кісток?

У результаті дослідження вчені визнали популярний спосіб боротьби з віковою крихкістю кісток марним.

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"Налягати на вітамін D марно – збільшення його доз неактивні на людей старше 70 років, які приймають його у вигляді харчових добавок заради збільшення міцності кісток і захисту від переломів", – наводиться думка дослідників.

Фахівці вели спостереження за групою з 4000 людей від 70 років. Їх поділили на групи в залежності від прийнятої кількості вітаміну D: 300, 600 або 1200 мікрограмів. Вітамін добровольці отримували кожного місяця протягом року. Перевірка мінеральної щільності кісткової тканини після року застосування вітаміну показала, що збільшення його концентрації справа в загальному марна. Ніякого додаткового ефекту в плані підвищення міцності кісток високі дози вітаміну D не чинили.

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