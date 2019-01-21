Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Лікарі розповіли, чи дійсно вітамін D зміцнює кістки

  • 36
Фахівці вели спостереження за групою з 4000 людей - фото 1
Фахівці вели спостереження за групою з 4000 людей / SusanTaylor.org

Чи потрібно налягати на вітамін D для підвищення міцності кісток?

У результаті дослідження вчені визнали популярний спосіб боротьби з віковою крихкістю кісток марним.

І ще: Чим загрожує людству відмова від щеплень

"Налягати на вітамін D марно збільшення його доз неактивні на людей старше 70 років, які приймають його у вигляді харчових добавок заради збільшення міцності кісток і захисту від переломів", – наводиться думка дослідників.

Фахівці вели спостереження за групою з 4000 людей від 70 років. Їх поділили на групи в залежності від прийнятої кількості вітаміну D: 300, 600 або 1200 мікрограмів. Вітамін добровольці отримували кожного місяця протягом року. Перевірка мінеральної щільності кісткової тканини після року застосування вітаміну показала, що збільшення його концентрації справа в загальному марна. Ніякого додаткового ефекту в плані підвищення міцності кісток високі дози вітаміну D не чинили.

Лікарі розповіли, чи дійсно вітамін D зміцнює кістки - фото 302605

Читайте також: Які спиртні напої небезпечно змішувати

Джерело: askhealthnews
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2038
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31332
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини