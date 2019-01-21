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Чим загрожує людству відмова від щеплень

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У список глобальних загроз увійшли забруднення повітря і зміна клімату - фото 1
У список глобальних загроз увійшли забруднення повітря і зміна клімату / DocDoc

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала відмову від вакцинації однією з головних загроз людству в 2019 році.

Небажання або відмова від вакцинації загрожує звести нанівець прогрес у боротьбі з хворобами, які можна попередити за допомогою вакцин.

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У список глобальних загроз, крім відмови від щеплень, увійшли забруднення повітря і зміна клімату, незаразні хвороби (наприклад, рак і діабет), глобальна пандемія грипу, важкі умови життя через конфлікти і екологічні кризи, лихоманка Ебола і інші патогени, слабка первинна медико-санітарна допомога, лихоманка денге і ВІЛ.

Фахівці ВООЗ відзначають, що вакцинація є одним з найбільш економічно ефективних способів профілактики хвороб. Завдяки щепленням вдається запобігти 2-3 мільйони смертей на рік. На думку фахівців, ще 1,5 мільйона життів на рік може бути врятовано, якщо вдасться розширити систему вакцинації.

Чим загрожує людству відмова від щеплень - фото 302581
Чим загрожує людству відмова від щеплень

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Джерело: who
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