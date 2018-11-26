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Лікарі пояснили, чому корисно рано прокидатися

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Всі важливі рішення приймати необхідно до початку другої половини дня - фото 1
Всі важливі рішення приймати необхідно до початку другої половини дня / Swindon Advertiser

Ця причина змусить вас прокидатися о шостій ранку.

Вчені стверджують, що людям необхідно прокидатися о шостій ранку. Згідно з дослідженням, таким чином організм краще працює протягом усього дня.

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Як з'ясувалося, є купа факторів, які здатні дати організму тонус з самого ранку. В першу чергу необхідно прокидатися щодня о шостій ранку. Саме в цей час нейрони в головному мозку працюють як треба. Також в цей період відбувається чудове відновлення більшості клітин в організмі.

Вчені також відзначають, що всі важливі рішення приймати необхідно до початку другої половини дня. Це пов'язано з тим, що мозок людини ще не навантажений інформаційним сміттям і може мислити максимально раціонально за своїми можливостями. Також наголошується, що ближче до вечора розумова здатність людей слабшає.

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Джерело: detroitnews
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