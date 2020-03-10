Лікарі пояснили, чому корисно починати ранок зі склянки води

Є дуже корисна звичка: починати ранок зі склянки води. Утім, на жаль, її виробили не всі. Розповідаємо, чому корисно випивати воду зранку та як це вплине на вас.

Учені з Німеччини заявили, що, якщо випивати склянку води щоранку, покращиться стан шкіри й організм позбудеться від токсинів. Крім того, звичайна питна вода кімнатної температури дозволить прискорити метаболізм.

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Німецькі фахівці запевняють – склянка звичайної води, яку ми п'ємо вранці, здатна перетворити наш зовнішній вигляд і зміцнити здоров'я.

Експерти заявляють, що 500 мілілітрів води стимулюють кровообіг і наша шкіра виглядає значно свіжіше і молодше. Про зморшки на обличчі можна надовго забути. Також позитивно вода впливає і на стан нашого волосся. Завдяки рідині, його структура стає товстішою, і воно перестає бути ламким.

Склянка води вранці не лише розганяє метаболізм

Крім того, склянка води вранці може вберегти від печії, утворення каменів у нирках і захворювань сечового міхура. Питна вода прискорює метаболізм і позбавляє організм від токсинів.

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