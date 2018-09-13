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Лікарі показали найгіршу позу для сну

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Сон на животі більшість експертів називають найгіршим варіантом - фото 1
Сон на животі більшість експертів називають найгіршим варіантом / healthline

Медики пояснили, чому не можна спати на животі.

Сон на животі є надійною профілактикою хропіння, як стверджують експерти-сомнологи зі знаменитої американської Клініки Майо, але.

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Ця звичка часто призводить до розвитку хронічного болю у спині. Коли ми спимо на животі, то спина вигинається, і кілька годин поспіль м'язи спини відчувають додатковий тиск. Крім того, це ще й вкрай незручна позиція для шиї, тому біль в шиї цим людям теж забезпечений.

Медики пояснили, чому не можна спати на животі - фото 275580
Медики пояснили, чому не можна спати на животі

В цілому, сон на животі більшість експертів називають найгіршим варіантом положення тіла під час нічного відпочинку. Для того щоб людина комфортно дихала уві сні, вона повинен знаходитися в такому положенні, щоб її голова і шия мали можливість постійно повертатися в ту або іншу сторону. Якщо ж ми лежимо на животі, то наше тіло зафіксоване.

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Джерело: healthline
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