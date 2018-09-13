На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Лікарі показали найгіршу позу для сну
-
- 61
Медики пояснили, чому не можна спати на животі.
Сон на животі є надійною профілактикою хропіння, як стверджують експерти-сомнологи зі знаменитої американської Клініки Майо, але.
І ще: Від чого краще відмовитись на сніданок
Ця звичка часто призводить до розвитку хронічного болю у спині. Коли ми спимо на животі, то спина вигинається, і кілька годин поспіль м'язи спини відчувають додатковий тиск. Крім того, це ще й вкрай незручна позиція для шиї, тому біль в шиї цим людям теж забезпечений.
В цілому, сон на животі більшість експертів називають найгіршим варіантом положення тіла під час нічного відпочинку. Для того щоб людина комфортно дихала уві сні, вона повинен знаходитися в такому положенні, щоб її голова і шия мали можливість постійно повертатися в ту або іншу сторону. Якщо ж ми лежимо на животі, то наше тіло зафіксоване.
Читайте також: Медики виявили шкоду кокосової олії
-
09:17The Hardkiss встановили рекорд на YouTube
-
08:46Володимир Кличко продасть свою картину на аукціоні
-
08:14Як виглядає стильний Apple Watch Series 4: ціна
-
07:50Лікарі показали найгіршу позу для сну
-
07:34Кіт Харінгтон дорікнув студії Marvel через геїв
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:14Фотошпигуни помітили стильний Kia ProCeed GT
-
07:00Привітання з Днем програміста в Україні – прикольні побажання зі святом
- 12 вересня
-
22:00Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 15 серію
-
21:47У мережі показали позашляховий тюнінг популярного Nissan
-
21:16Надя Дорофєєва здивувала зухвалим образом
-
20:43Нові iPhone XS, iPhone XR і iPhone XS Max від Apple: характеристики
-
20:19У Південній Африці випав сніг: фотофакт
-
19:43Які чоловіки найбільше збуджують жінок
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
19:17Футболіст Динамо увійшов у ТОП-10 найкращих гравців світу
-
18:45На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото
-
18:18Донька Мадонни дебютувала на Тижні моди
-
17:46Lexus зняв яскраву рекламу в центрі Києва
-
17:22Цей популярний продукт поліпшує роботу нервової системи
-
17:00Дівчина тижня. Еліна Світоліна – нова суперзірка в українському спорті
-
16:44Усик – Беллью: стала відома дата бою
-
16:16IKEA виходить на український ринок
-
15:55Надувний матрац? Агілеру висміяли за невдалий образ
-
15:48У мережі показали абсолютно голі фото Кендалл Дженнер (18+)
-
07:00Привітання з Днем програміста в Україні – прикольні побажання зі святом
- 12 вересня
-
20:43Нові iPhone XS, iPhone XR і iPhone XS Max від Apple: характеристики
-
17:00Дівчина тижня. Еліна Світоліна – нова суперзірка в українському спорті
-
15:16Баффі – переможниця вампірів: як змінилися актори серіалу
-
12:52Джамала – Крила: потужний кліп і текст пісні
-
10:22Модель XL 2 сезон 2 випуск: хто пройшов у шоу
-
07:14Від чого краще відмовитись на сніданок
- 11 вересня
-
21:50Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 14 серію
-
20:00Приємна музика на будильник, яка збадьорить
-
15:24До України приїде робот Софія
-
12:00Як вибрати праску: потужність, паровий удар і покриття підошви
-
09:53У NASA показали шторм біля США: відео з космосу
-
07:55Ці ранкові звички заважають схуднути
- 10 вересня
-
22:00Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 13 серію
-
20:50Сила паспорта: Україна посіла 24 місце у світовому рейтингу
-
18:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
14:22Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
-
11:40Коли в Україну повернеться тепло
-
09:57Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
-
08:29Рятувальники оголосили важливе попередження
-
00:14Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 09 вересня
-
21:22Медики розповіли, чому не варто стрімко худнути
-
17:53Україна – Словаччина: відео голів матчу Ліги націй
-
14:00Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня
-
12:00Зорі прозорі: Олег Винник поставив своїх вовчиць перед складним вибором